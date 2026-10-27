Замначальника псковского Ространснадзора задержали за посредничество во взятке

Великолукский районный суд рассматривает уголовное дело, возбуждённое следственным управлением Следственного комитета России по Псковской области по материалам УФСБ и УМВД России по Псковской области, в отношении бывшего заместителя начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора Псковской области МТУ Ространснадзора по Северо-Западному федеральному округу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ, то есть в посредничестве во взяточничестве за совершение незаконных действий (бездействие).

Следствие установило, что на стационарном посту весового контроля инспекторы псковского Ространснадзора остановили два грузовика, которые ехали с нарушением габаритных характеристик. Фигурант дела, к которому за помощью обратился перевозчик, за деньги пообещал отпустить автомобили без привлечения виновных к административной ответственности. За это он получил деньги, которые в качестве взятки передал своим коллегам со стационарного поста.

Последних также задержали правоохранители. Уголовное дело в их отношении по ч. 3 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) рассматривает Великолукский районный суд.

За посредничество во взяточничестве бывшему начальнику грозит до семи лет лишения свободы.