Происшествия

В Псковской области разыскивают сбежавшего солдата-срочника и его девушку

Великолучанина, самовольно оставившего воинскую часть, и его девушку, разыскивают в Псковской области. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

Фото здесь и далее: портал «Луки.ру»

Пропавшие — 19-летний Павел Байков и его девушка, 17-летняя Анастасия Зарулуа, жительница города Торопец Тверской области. Молодые люди могут находиться в Псковской области, в том числе в Великих Луках, в Тверской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Всех, кому что-либо известно о Павле и Анастасии, просят сообщить об этом по телефону 8 911 375 51 22 (Александр).

Отец молодого человека рассказал о том, что 31 июля с ним связались представители части и сообщили, что военнослужащий покинул ее. Отец начал звонить сыну, но в 13:30 - 13:40 телефон стал недоступен. Также стал недоступен телефон его девушки. По словам отца, молодой человек никогда не жаловался на службу.

Добавим, что молодой человек призвался в прошлом году и уже осенью должен был вернуться домой.

А 2 августа в Западнодвинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области поступило сообщение о пропаже 17-летней девушки. Анастасия Зарулуа уехала из Торопца к подруге в Псковскую область в Новосокольники, с тех пор она не выходит на связь.

Региональное следственное управление СК РФ организовало доследственную проверку, пишет источник.

Всех, кому известно о местонахождении пропавшей несовершеннолетней, просят обратиться в СУ СК РФ по Тверской области по телефону 8-930-179-00-69.