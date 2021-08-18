Происшествия

Пограничники обнаружили снаряды времен войны в Себежском районе

Пограничники обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны в районе деревни Матысово Себежского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области.

Прибывшие на место специалисты установили, что среди обнаруженных боеприпасов находились три противотанковые мины ТМ-46, ручная граната РГ-42 и две ручные гранаты Ф-1.

Саперы 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии разминировали и утилизировали все обнаруженные боеприпасы.

При обнаружении боеприпасов необходимо отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить о них в правоохранительные органы, напомнили в погрануправлении. Подобные находки представляют опасность для жизни и здоровья граждан в связи с тем, что большая часть найденных боеприпасов остается боеспособной и при неосторожном обращении может привести к взрыву, добавили в ведомстве.