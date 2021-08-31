Происшествия

Пропавшего 73-летнего мужчину в Великолукском районе разыскивают добровольцы

Пропавшего 73-летнего мужчину в Великолукском районе разыскивают добровольцы. 30 августа Владимир Максимов уехал на озеро Клеменское и не вернулся. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы, серые глаза.

Мужчина был одет в черно-зеленый камуфляжный спасательный жилет, черно-красный жилет, камуфлированную куртку и штаны, темно-зеленые резиновые сапоги.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.