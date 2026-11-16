Пенсионерка погибла при пожаре на улице Народной в Пскове

Женщина 1951 года рождения погибла при пожаре в квартире на улице Народной в Пскове 15 ноября. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 13:30. Пожар произошёл в однокомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Огонь повредил постельные принадлежности, а квартира оказалась закопчена. Во время тушения пожарные обнаружили погибшую женщину. Предположительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

На месте работали десять огнеборцев и три единицы техники.