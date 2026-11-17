Псковского ведущего инженера городской администрации подозревают в получении взятки за незаконную выдачу разрешения на захоронение в родственной могиле. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Псковской области.





Видео: СК России по Псковской области / Max

По версии следствия, сотрудник администрации получил деньги через посредника за выдачу местной жительнице разрешения на подзахоронение. При этом установленный городскими правилами 13-летний срок с момента предыдущего захоронения ещё не истёк.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ - получение взятки за незаконные действия.

Подозреваемого задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.