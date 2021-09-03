Происшествия

Пропавшую в бежаницком лесу женщину два часа выводили до ближайшей дороги

Пропавшую в бежаницком лесу женщину два часа выводили до ближайшей дороги. Об этом сообщает газета Бежаницкого района «Сельская новь» со ссылкой на МО МВД «Бежаницкий».

Вечером 4 сентября 63-летняя жительница деревни Исаково отправилась за грибами. Вначале она собирала их у дороги, а потом пошла в лес и заблудилась.

Информация о пропаже поступила в МО МВД «Бежаницкий» от соседей около 22.00. Оперативная группа выехала в предполагаемое место нахождения женщины, там включали сирену, запускали ракетницы, но данные мероприятия результата не дали, отметили полицейские.

Далее приняли решение попросить о помощи поисковый отряд «Лиза Алерт». Волонтеры приехали в 3.00. В полной темноте с фонариками они всю ночь искали женщину и смогли найти ее только 5 сентября в 8.30. «Женщина ушла далеко. До ближайшей дороги потерявшуюся выводили около двух часов», - добавили полицейские.