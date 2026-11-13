Жилой дом горел в гдовском поселке Ямм из-за нарушений правил пользования печи

Жилой дом горел на улице Ратова в поселке Ямм Гдовского муниципального округа вчера, 12 ноября, из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печи, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фотографии: Главное управление МЧС России по Псковской области

Дом и кровля выгорели по всей площади. Предположительно, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации печи. На месте работали шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи, а также важности установки автономного пожарного извещателя для раннего обнаружения возгорания установи в жилье.