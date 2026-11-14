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Мошенники стали рассылать уведомления о штрафах за неправильную парковку

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Злоумышленники рассылают уведомления о несуществующих штрафах за неправильную парковку и угрожают увеличением суммы при отказе платить, следует из материалов МВД.

В документах говорится, что такие оповещения приходят в виде СМС-сообщений, где утверждается, что автомобиль якобы зафиксировали в зоне действия временного знака. Для правдоподобности указывается сумма взыскания — например, три тысячи рублей — и приводится ссылка для так называемой срочной оплаты. В случае промедления мошенники угрожают удвоением штрафа.

Перейдя по ссылке, потенциальная жертва попадает на фишинговый ресурс, где требуется ввести данные банковской карты. В результате реквизиты оказываются в распоряжении аферистов, а переведенные средства поступают на их счета.

Специалисты советуют не следовать указаниям из подобных СМС-сообщений. Проверять наличие штрафов они призывают только через официальные сервисы — портал госуслуг или сайт ГИБДД, где отображаются постановление, фотоматериалы и реквизиты.

Признаками мошенничества, помимо отсутствия номера постановления, называются спешка и незнакомые реквизиты для оплаты. Отправителя такого сообщения рекомендуется заблокировать и включить антиспам-фильтрацию, пишут РИА Новости

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