Происшествия

Три минометные мины обнаружили в Невельском районе

Три минометные мины обнаружили в Невельском районе в субботу, 4 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки обнаружила три минометные мины калибра 80 миллиметров вблизи деревни Дубинино.

Кроме того, в тот же день группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова нашла артиллерийский снаряд калибра 105 миллиметров рядом с деревней Захаркино Псковского района.