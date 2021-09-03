Происшествия

Троих потерявшихся в лесах Псковской области обнаружили спасатели за выходные

Троих потерявшихся в лесах Псковской области обнаружили спасатели за прошедшие выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В пятницу, 3 сентября, поисково-спасательный отряд города Гдова и сотрудники отдельного пожарного поста поселка Ямм искали в лесу вблизи поселка женщину. Заявка на ее поиски поступила в 20.20. Найти пропавшую удалось в 22.15.

На следующий день, 4 сентября, сотрудники Гдовского поисково-спасательного отряда искали мужчину 1988 года рождения в лесу рядом с Гдовом. На поиски ушло более двух часов.

В воскресенье, 5 сентября, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» нашел мужчину 1988 года рождения. Он потерялся в 16.00 в лесу у деревни Горелицы Порховского района. Местонахождение молодого человека стало известно в 19.20.

До сих пор остается не найденным мужчина, потерявшийся вблизи деревни Сеньково Великолукского района. Поиски продолжаются с 30 августа.