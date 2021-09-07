Происшествия

Пятерых жителей Псковской области вывели из леса сотрудники МЧС

Пятерых жителей Псковской области вывели из леса сотрудники МЧС за прошедшие сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Так, поисково-спасательный отряд города Гдова вчера помог выйти из леса вблизи деревни Добручи мужчине 1952 года рождения и женщине 1955 года рождения. На поиски потерявшихся ушло около часа.

Кроме того, еще двоих потерявшихся пенсионерок 67 и 73 лет в лесу у деревни Лихово Псковского района обнаружил поисково-спасательный отряд Пскова. Женщин также искали почти час.

Женщину 1945 года рождения из лесного массива рядом с деревней Гниловец Псковского района вывели сотрудники отдельного пожарно-спасательного поста Карамышево. Случилось это через полтора часа после поступления заявки на поиски потерявшейся.