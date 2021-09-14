Происшествия

Заключенный получил травму при работе в столовой колонии в Середке

Заключенный получил травму при работе в исправительной колонии №4, расположенной в деревне Середка Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей в прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона.

Несчастный случай с заключенным произошел, когда он работал в помещении столовой для спецконтингента. Здесь он провалился ногой в сливное отверстие, куда стекают излишки воды в ходе мойки овощей и посуды. В результате мужчина получил повреждение коленного сустава, рассказали в ведомстве.

Расследование этого случая должно было проводиться полно и всесторонне, однако администрация ФКУ ИК-4 этого не обеспечила. Комиссия исправительной колонии нарушила срок и порядок расследования несчастного случая, а также допустила ошибки в заполнении документации, заметили в прокуратуре.

Причиной несчастного случая руководство колонии признало действия осужденного, который грубо нарушил производственную дисциплину и не соблюдал технику безопасности при выполнении должностных обязанностей. Однако фактически администрация колонии не обеспечила безопасные условия труда в помещении мойки здания столовой для спецконтингента, поскольку защитная решетка на сливном отверстии, в которое провалился осужденный, не отвечала требованиям безопасности, считают в прокуратуре.

Таким образом, комиссия ИК-4 неверно определила причины несчастного случая, а также в полном объеме не провела устранение причин несчастного случая. Кроме того, впоследствии выяснилось, что осужденного недостаточно обеспечили средствами индивидуальной защиты а также не ознакомили осужденных, работающих на участке «Столовая», с действующими картами специальной оценки условий труда, добавили в надзорном ведомстве.

В связи выявленными нарушениями в адрес начальника ИК-4 прокурор внес представление, которое администрация колонии рассмотрела и удовлетворила, а также приняла меры по устранению выявленных нарушений. Кроме того, за нарушение государственных нормативных требований охраны труда Псковский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения постановления спецпрокурора Государственной инспекцией труда в Псковской области ФКУ ИК-4 привлекли к административной ответственности.