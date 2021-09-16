Происшествия

В Невеле девушка залезла в чужой дом и украла корыто

Молодая невельчанка залезла через окно в чужой дачный дом и украла металлические изделия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Вечером 15 сентября в отдел полиции Невеля обратилась местная жительница. Она рассказала, что вечером кто-то совершил кражу из ее дачного дома. Грабитель проник в помещение через окно, повредив раму, и украл печные дверцы, инструменты, алюминиевое корыто.

В кратчайшие сроки полиция разыскала подозреваемого. К краже оказалась причастна 26-летняя девушка.

Стражи порядка возбудили уголовное дело.