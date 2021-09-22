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Невельский суд отправил в колонию иностранца за незаконное пересечение госграницы

Невельский районный суд привлек иностранца к уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В районе населенного пункта Лобок Невельского района пограничники задержали мужчину 1983 года рождения, который скрытно следовал вдоль железнодорожных путей с территории сопредельного государства в Россию, где планировал трудоустроиться.

В ходе проверки выяснилось, что ранее иностранца привлекали к уголовной ответственности на территории России за грабеж. После отбывания наказания ему ограничили въезд в страну и депортировали на родину. «Но наложенные ограничения и официальное предупреждение об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы не остановили мужчину от умышленного совершения преступления», - заметили в ведомстве.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.