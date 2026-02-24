Жилой дом горел на улице Братьев Боровковых в Себеже

Жилой дом и навес горели в Себеже и пустошкинской деревне 23 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

В 07:10 поступило сообщение о возгорании в навесе в деревне Соино Пустошкинского муниципального округа. Огонь повредила стену. Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Возгорание ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники, спасены жилой дом и хозяйственная постройка.

В 00:40 поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Братьев Боровковых в Себеже. Сгорела сажа в дымоходе. Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Возгорание ликвидировали шесть областных пожарных и две единицы техники. Жилой дом спасли.