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Происшествия

Псковские полицейские задержали трех разыскиваемых за рубежом преступников

04.10.2021 17:42|ПсковКомментариев: 0

Трех человек отыскали в Псковской области в рамках межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД России, основными задачами операции стали розыск и задержание людей, скрывшихся от дознания, следствия, суда, установление местонахождения пропавших без вести. 

Так, 29 сентября сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили мужчину 1984 года рождения, которого разыскивали в Республике Беларусь за преступления, предусмотренные частью 2 статьи 212 УК РБ (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное повторно либо группой лиц по предварительному сговору).

А сотрудники уголовного розыска УМВД России по Псковской области задержали женщину 1976 года рождения: ее разыскивали в Республике Узбекистан за преступления, предусмотренные пунктом «б» части 2 и части 3 статьи 228 УК РУ (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование по предварительному сговору группой лиц, использование заведомо подложного документа).

30 сентября сотрудники ОМВД России по Псковскому району задержали гражданина Республики Беларусь, мужчину 1985 года рождения. Он находился в розыске в своей стране за уклонение от отбывания наказания.

Теги: #Псковская область #розыск #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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