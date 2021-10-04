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Пьяный рыбак сбил шлагбаум на границе с Латвией в Псковской области

Мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение режима в контрольно-пропускном пункте «Убылинка» в Пыталовском районе. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, проживающий на приграничной территории мужчина, находящийся под следствием за оскорбление пограничника, рыбачил вместе с другом, выпивая спиртное.

Вечером они не смогли уехать домой, поскольку машина застряла. Гражданин Сербии, прогуливающийся рядом в ожидании своей очереди через границу, помог вытащить их автомобиль.

В свою очередь водитель помог иностранцу и задним ходом подвез его к фуре, сбив шлагбаум на территории контрольно-пропускного пункта «Убылинка» и чуть не проскочив границу.

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Пограничники задержали водителя-нарушителя. «Тогда к нему на помощь пришел обвиняемый и в свойственной ему недипломатической манере пытался убедить отпустить друга», - рассказал источник.

В итоге водитель получил административное наказание за нарушение режима в пункте пропуска, а второй — уголовное за оскорбление пограничника.