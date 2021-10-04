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Жителя Пыталовского района будут судить за оскорбление пограничника

Жителя Пыталовского района осудят за оскорбление пограничника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Региональное следственное управление завершило расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Пыталовского района. Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По версии следствия, вечером 26 марта на территории контрольно-пропускного пункта «Убылинка» в Пыталовском районе пограничники задержали нарушителя режима в пункте пропуска через границу России. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый, проявляя агрессивные эмоции, публично высказал в адрес находящегося при исполнении своих служебных обязанностей начальника смены нецензурные слова.

В настоящее время следствием собрало достаточную доказательственную база, в связи с чем уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.