Происшествия

Два иностранца попытались незаконно пересечь границу в Печорском районе

Пограничники пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы России двумя иностранными гражданами в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления УФСБ России по Псковской области.

В районе деревни Буравцы пограничники задержали двух жителей одного из островов Карибского бассейна, направлявшихся в сторону сопредельного государства. Молодые люди 1994 и 1990 годов рождения планировали пересечь государственную границу России, чтобы попасть в страны Евросоюза.

Нарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафов и административного выдворения с территории страны.

Пограничное управление напоминает о том, что за незаконное пересечение государственной границы российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.