Происшествия

Женщина погибла при пожаре в Великих Луках, ее дочь госпитализирована

Женщина погибла при пожаре в Великих Луках, ее дочь госпитализирована. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о возгорании поступила 13 октября в 13.27.

В многоквартирном жилом доме на улице Ботвина произошел пожар в двухкомнатной квартире. Горела кухня 2 на 3 метра. Помещение закопчено. Погибла владелица квартиры. Ее дочь 1990 года рождения доставлена в больницу.

Спасены 3 человека, 10 эвакуированы. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время приготовления пищи.