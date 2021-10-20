Происшествия

Великолучанка заняла для мошенника более 300 тысяч рублей

Крупную сумму денег заняла у знакомых великолучанка, чтобы перевести мошеннику. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По имеющимся данным, 45-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. Он заявил, что злоумышленники якобы оформили на нее кредит. Для того, чтобы выйти из сложного положения, он рекомендовал великолучанке самой взять кредит, а затем полученные средства обналичить и перевести на «безопасный счет».

Собеседница последовала совету. Однако банки кредитов ей не предоставили. «Возможно, их не устроила кредитная история заемщицы», - предположили в полиции. Тогда женщина заняла более 350 тысяч рублей у своих знакомы. Эти деньги она перевела на указанный мошенником счет.

Когда же потерпевшая поняла, что ее ввели в заблуждение мошенники, она обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка.