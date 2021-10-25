Происшествия

Житель Печор получил условный срок за заказ наркотиков из Петербурга

Жителя города Печоры привлекли к уголовной ответственности за покушение на приобретение наркотиков в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

11 ноября прошлого года подсудимый решил приобрести наркотик массой 1,36 грамма, то есть в крупном размере. Мужчина перевел деньги своему знакомому (в отношении него дело выделено в отдельное производство), который должен был доставить наркотик из Санкт-Петербурга. А 16 ноября сотрудники полиции задержали подсудимого и его знакомого при передаче покупки.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор в законную силу пока не вступил.