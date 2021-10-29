Происшествия

Три человека погибли при пожаре Пушкиногорском районе

Три человека погибли при пожаре в доме в деревне Селихново Пушкиногорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило 29 октября в 23.49. Жилой дом размером 7х8 метров выгорел изнутри, сгорела кровля. На месте пожара нашли тела женщины 1944 года рождения и двух мужчин 1973 года рождения и 1943 года рождения.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Пожарным удалось спасти один жилой дом и четыре хозяйственные постройки.