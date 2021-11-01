Происшествия

Два иностранца попытались незаконно пересечь границу в Пыталовском районе

Попытку незаконного пересечения государственной границы России пресекли пограничники в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Благодаря помощи члена добровольной народной дружины пограничники задержали двоих подозрительных мужчин, направлявшихся в сторону государственной границы. В результате проверочных мероприятий установлено, что они являются уроженцами одной из стран Южной Азии, в Россию прибыли с туристическими целями. После непродолжительного пребывания в московском регионе иностранцы решили нелегальными путями отправиться в Латвию в поисках лучших условий жизни, так как законных оснований для пересечения государственной границы у них не было.

По решению Печорского районного суда нарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафов с административным выдворением за пределы России.

Пограничное управление напоминает о том, что за незаконное пересечение государственной границы российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.