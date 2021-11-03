Происшествия

Полиция Невельского района раскрыла кражу гармони из дачного дома

Полиция раскрыла кражу имущества из дачного дома в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За помощью в полицию обратился 30-летний мужчина. Он пояснил, что является владельцем дачного дома в деревне Косенково, а в конце октября неизвестные люди пробрались в постройку и похитили там часть имущества. В помещение злоумышленники смогли войти через окно - рама была взломана. В доме они украли электрический чайник, пылесос, микроволновую печь, бензопилу, монитор, а также часы, настольную лампу, несколько ковров, одеяла, подушки и гармонь.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и применения служебно-розыскной собаки полицейским удалось установить подозреваемых. Ими оказались два гражданина Республики Беларусь, которые проживают в этой же деревне, мужчина 1988 года рождения и женщина 1986 года рождения. В результате обыска похищенное имущество было изъято.

По данному факту возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.