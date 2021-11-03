Нарушение миграционного законодательства выявлено в Псковской области

В фиктивной регистрации иностранных граждан подозревается жительница Невеля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, стражами порядка было установлено, что в квартире дома по улице Урицкого в Невеле не работающая местная жительница 1956 года рождения, осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Республики Беларусь. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Как показывает практика, такие примеры носят довольно распространенный характер. В этой связи полиция напоминает жителям области об ответственности, предусмотренным законодательством за подобного рода противоправные деяния. В соответствии со статьей 322.3 "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации" Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются периодом в размере от ста пятисот тысяч рублей. до трех лет.