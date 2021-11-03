Происшествия

Нарушение миграционного законодательства выявлено в Псковской области

В фиктивной регистрации иностранных граждан подозревается жительница Невеля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, стражами порядка было установлено, что в квартире дома по улице Урицкого в Невеле не работающая местная жительница 1956 года рождения, осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Республики Беларусь. В настоящее время по данному факту проводится проверка.