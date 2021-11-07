Происшествия

В Великих Луках за кражи осудили подростка

Суд вынес приговор несовершеннолетнему, который совершил ряд преступлений в Великих Луках, сообщает портал «Луки.ру».

Подросток обвинялся в тайном хищении денег с банковского счета, кражах чужого имущества, в том числе в составе группы и по предварительному сговору, грабеже. Приговором Великолукского городского суда молодой человек признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и один месяц.



В соответствии с частью 2 статьи 92 УК РФ несовершеннолетний освобожден от назначенного наказания в виде лишения свободы и направлен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им 18 лет.