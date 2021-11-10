Происшествия

Владельца «Мерседеса» обокрали в Пскове

Псковские полицейские по «горячим следам» раскрыли кражу из «Мерседеса». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, злоумышленник в период с 8 по 9 ноября похитил из автомобиля «Мерседес-Бенц», припаркованного у дома на улице Ротной, сотовый телефон и планшет.

Сотрудники УМВД в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый пскович 1998 года рождения. В ходе обыска у молодого человека изъяли часть похищенного и возбудили уголовное дело. В настоящее время продолжается следствие.

Кроме того, несколько краж за последние дни удалось раскрыть полицейским Великих Лук, Псковского и Бежаницкого районов.