Происшествия

Отдых со сверстниками закончился для псковского подростка уголовным делом

Псковского подростка подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сверстника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: Следственный комитет РФ

В отношении 17-летнего жителя города Пскова возбудили уголовное дело. По версии следствия, 30 октября подозреваемый находился в компании знакомых в одной из квартир на улице Инженерной, где молодежь употребляла спиртные напитки. Поссорившись с одним из гостей, подросток схватил табурет и сломал его об голову потерпевшего.

Врачи диагностировали у пострадавшего телесное повреждение в виде черепно-мозговой травмы, которое расценивается как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.