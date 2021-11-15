Происшествия

Рабочий погиб на лесозаводе в Дедовичском районе

Рабочий погиб на лесозаводе «Судома» в Дедовичском районе. Несчастный случай произошел утром 15 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил главный государственный инспектор труда в Псковской области Геннадий Иойлев.

«Происшествие случилось при эксплуатации промышленного оборудования. Также имел место человеческий фактор. Да, раньше проверки на предприятии уже были. Но то, что произошло сегодня, - это не результат наплевательства и неосведомленности работодателя!» - подчеркнул Геннадий Иойлев.

В настоящее время возможные причины произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов и региональной трудовой инспекции.