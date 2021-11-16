Происшествия

Мужчину и женщину задержали в Острове по подозрению в хранении наркотиков

Мужчину и женщину, подозреваемых в незаконном хранении наркотиков, задержали в Острове при содействии Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ведомства по Псковской области.

«Сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Псковской области совместно с коллегами из ОМВД России по Островскому району задержали мужчину и женщину, подозреваемых в незаконном хранении наркотических веществ», - говорится в сообщении.

При отработке оперативной информации правоохранители вышли на двух жителей города Острова. В ходе досмотра у них обнаружили синтетическое наркотическое вещество.

Подозреваемых задержали, по данному факту возбудили уголовное дело.