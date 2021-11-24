Происшествия

Игра на онлайн-бирже закончилась для великолучанина потерей 2 млн рублей

Великолучанин лишился двух миллионов рублей из-за игры на онлайн-бирже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По версии следствия, житель Великих Лук 1965 года рождения играл на онлайн-бирже в интернете. Мужчина планировал получить прибыль через одну из платформ инвестиций. При попытке вывода денег с биржи он лишился в общей сложности более двух миллионов рублей.

О произошедшем потерпевший сообщил в отдел полиции города Великие Луки. По данному факту возбудили уголовное дело. В настоящее время проводится расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.