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Нарколабораторию ликвидировали в Псковской области. ФОТО. ВИДЕО

Псковские полицейские ликвидировали нарколабораторию и изъяли 2,5 кг мефедрона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России задержали жителя Санкт-Петербурга. Его подозревают в незаконном производстве и хранении наркотических средств в крупном и особо крупном размерах.

По предварительной информации, директор предприятия по производству компьютерной техники в апреле текущего года приобрел за 2,5 миллиона рублей дом в псковской деревне Ждани. Еще 600 тысяч рублей он потратил на лабораторное оборудование и реактивы для производства наркотических веществ.

Наладить массовое производство и продажу злоумышленник не успел. В конце октября его задержали наркополицейские и сотрудниками спецназа «Гром». В ходе обыска у мужчины изъяли мефедрон общей массой более 2,5 кг, 28 кг прекурсоров наркотических средств, специальное химическое оборудование, спецодежду и противогазы.

«Следователи стругокрасненского следственного отдела возбудили пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.