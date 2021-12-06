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Пскович украл из квартиры пенсионерки имеющую культурную ценность икону

У псковской пенсионерки украли икону, имеющую культурно-историческую ценность особого художественного значения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража произошла в квартире женщины 1936 года рождения дома на улице Пригородной в Пскове. По словам потерпевшей, украденные иконы остались еще от прабабушки. По версии следствия, зашедший к ней гражданин предложил пенсионерке свою помощь по хозяйству. «И под этим благовидным предлогом прибрал к рукам принадлежащие ей предметы антиквариата, которые намеревался сбыть. Однако стражи порядка вовремя пресекли эту попытку», - рассказали в ведомстве.

Личность подозреваемого установили в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову. Им оказался неоднократно судимый пскович 1955 года рождения. В отношении безработного возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишением свободы на срок до десяти лет.

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В ходе обысков похищенное изъято. «Причем, как показала недавно проведенная искусствоведческая экспертиза, одна из икон – "Николай Чудотворец" - относится к первой половине XIX века и представляет культурно-историческую ценность особого художественного значения», - подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.