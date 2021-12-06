Происшествия

Мошенники обогатились за счет псковичей на 300 тысяч рублей

Несколько жителей Пскова и Великих Лук лишились денег при попытке купить или продать в Интернете различные товары. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жители Псковской области пытались осуществить куплю-продажу, в частности, боксерского шлема, шерстяного пледа, игровой консоли, автомобильных шин. Кроме того, доверчивым горожанам звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банков. Они предлагали им свои услуги якобы для предотвращения попыток незаконного оформления кредита и несанкционированного доступа к банковскому счету.

В итоге потерпевшие доверились злоумышленникам и лишились в общей сложности около 300 тысяч рублей. Когда они убедились, что стали жертвами злоумышленников, то обратились за помощью в полицию. В настоящее время в рамках уголовных дел, возбужденных по данным фактам, выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Как показывает практика, большинство жертв мошенников знали о такого рода противоправных проявлениях. Но, несмотря на неоднократные предупреждения стражей порядка и официальных представителей банковской сферы, все-таки поддались на уловки нечистых на руку лиц», - заметили в ведомстве.