Происшествия

За кражу денег из банкомата опочанину грозит два года тюрьмы

Жителя Красногородского района обвиняют в краже денег из банкомата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

3 сентября мужчина находился в зале самообслуживания клиентов отделения банка в городе Опочке. Там он заметил деньги, которые в устройстве для выдачи купюр банкомата незадолго до этого оставил невнимательный клиент. Воспользовавшись тем, что тот отошел к соседнему банкомату, обвиняемый украл 10 тысяч рублей, после чего скрылся с места преступления. Вскоре его нашли по записям с камер системы видеонаблюдения банка.

Уголовное дело направили мирровому судье судебного участка №11 Опочецкого района для рассмотрения по существу. За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.