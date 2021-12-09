Происшествия

Псковский восьмиклассник попался на крупном приобретении наркотиков

Псковский восьмиклассник подозревается в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

18 ноября восьмиклассника задержали полицейские в лесополосе на окраине Пскова после того, как он забрал из тайниковой закладки наркотическое средство в крупном размере.

Изучение его личности показало, что подросток состоит на учете у врача-нарколога в связи с употреблением запрещенных веществ.

Следственные органы регионального СУ СК Росиии по материалам оперативно-розыскной деятельности управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего (часть 2 статьи 228 УК РФ).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.