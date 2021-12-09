Происшествия

В Острове пенсионерка решила помочь соседке и стала жертвой преступников

Островскую пенсионерку обманули мошенники в соцсети. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

9 декабря жительнице города Острова 1962 года рождения в социальной сети от имени ее соседки пришло сообщение с просьбой оказать финансовую помощь. Пожилая горожанка откликнулась на это обращение и перевела на указанный счет более 16 тысяч рублей. Позже выяснилось, что соседка таких сообщений ей не отправляла. Судя по всему, ее аккаунт взломали мошенники.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«В данном случае речь идет о довольно распространенном виде мошенничества, о котором уже неоднократно сообщалось. К сожалению, некоторые пользователи соцсетей в такого рода ситуациях зачастую не проявляют необходимой осмотрительности, что приводит в итоге к малоприятным последствиям», - отметили в ведомстве.

В Пскове и Великих Луках за последние дни также зарегистрировали несколько фактов мошенничества. Они связанны с осуществлением операций купли-продажи товаров через Интернет. Возбуждены уголовные дела, проводится расследование.