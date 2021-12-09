Происшествия

Двух печерян осудили за незаконную продажу огнестрельного оружия

Двух жителей Печорского района привлекли к уголовной ответственности за незаконный сбыт огнестрельного оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В мае один из мужчин решил продать свой обрез одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья модели ИЖ-ЗК и предложил своему знакомому подобрать покупателя и организовать с ним встречу для сделки. 28 мая мужчины за 5 000 рублей продали пригодный для стрельбы обрез человеку, который выступал в качестве закупщика при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». Из незаконного оборота оружие изъяли сотрудники полиции.

Уголовное дело рассмотрел Печорский районный суд. Подсудимых признали виновными, каждому назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.