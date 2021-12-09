Происшествия

В Пскове устанавливают личность мертвого мужчины с рыжими усами

В Пскове устанавливают личность неизвестного мужчины, труп которого нашли 6 декабря у дома № 54 на Крестовском шоссе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы мужчины: на вид 45-55 лет, рост 168-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, темно-русые с сединой волосы, дугообразные редкие брови, светлые глаза, прямой узкий нос, средние губы, рыжие с сединой усы.

Особые приметы: на голове в середине лба тонкий диагональный шрам длиной около пяти сантиметров, на правой груди родинка диаметром около одного сантиметра, а на левом боку в области поясницы крупный след от ожога.

«Был в узких очках с черной оправой. Очевидно, страдал близорукостью. На шее - нанизанный на нитку церковный серебряный крестик», - отметили в ведомстве.

Был одет в легкую спортивную матерчатую куртку черного цвета с капюшоном и карманами по бокам (на куртке имеются одинаковые надписи желтого цвета на спине и на груди «JEANSCOUTURE»), синие джинсы, изношенные до выцветания в области колен, плотную клетчатую рубашку бело-синего цвета, белую майку с двумя продольными узорчатыми полосками, цветные трусы с узором в виде ромбиков, черные плотные хлопчатобумажные носки, черные ботинки 41 размера на шнурках с «молнией» по бокам (в левом ботинке - шнурок синего цвета).

Всех, кто по указанным описаниям внешности и одежды могут что-либо сообщить о личности данного мужчины, просят позвонить в отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.