Происшествия

Острович-живодер предстанет перед судом за убийство собаки

19-летний житель Островского района предстанет перед судом за жестокое обращение с собакой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Порховского района.

15 мая нетрезвый острович находился в деревне Верхний Мост Порховского района. «С целью причинения мучительной смерти животному он подвесил собаку на цепи через дверь сарая, причиняя ей мучительную боль и страдания, приведшие к гибели питомца», - говорится в сообщении.

Молодому человеку предъявили обвинение, предусмотренное частью 1 статьи 245 УК РФ. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 23 Порховского района для рассмотрения, по существу.