Происшествия

Контрабанду сигарет и алкоголя пресекли в Невельском районе

Сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в Невельском районе за сутки пресекли перемещение 49 710 пачек немаркированных табачных изделий и 25 бутылок 40-градусного напитка без акцизных марок РФ в трех транспортных средствах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе таможни.

В грузовых отделениях транспортных средств, остановленных в рамках контроля за ввозом и оборотом товаров, сотрудники таможни обнаружили произведенные в Республике Беларусь табачные изделия и бутылки с алкоголем.

Сигареты открыто размещались в багажных отсеках двух транспортных средств. В третьей автомашине коробки с алкоголем находились среди сувенирной продукции и канцелярских товаров.

49 тысяч пачек сигарет и алкогольную продукцию передали территориальному органу МВД России для принятия мер в рамках имеющихся полномочий. 710 пачек сигарет передали в территориальное подразделение Роспотребнадзора для принятия решения в рамках имеющихся полномочий. Ориентировочная стоимость табачных изделий превышает 2,5 млн рублей.