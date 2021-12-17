Происшествия

Восемь сараев и баня сгорели в Великолукском районе

Восемь придомовых сараев и баня сгорели в деревне Борки Великолукского района 18 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании на улице Пионерской поступило в 7:28. Сараи размером 3 на 2 метра каждый и баня сгорели в результате неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

В тот же день в 18:00 в результате аварийного режима работы электрооборудования в котельной огонь повредил помещения жилого дома на переулке Летном в Великих Луках. Огнем были охвачены помещение котельной, кухня и комната.

Никто не пострадал, добавили в ведомстве.