Происшествия

Фальшивую тысячерублевую купюру обнаружили в финучреждении Пскова

Тысячерублевую банкноту с признаками подделки обнаружили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивую купюру обнаружили 22 декабря в финансовом учреждении областного центра. По имеющимся данным, она поступила из торговой организации поселка Бежаницы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

«Если вы обнаружили поддельную купюру или стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону: 02», - напомнили в полиции.