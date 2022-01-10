Происшествия

Уехавшего с застолья на чужом автомобиле порховича задержали полицейские

Порховские полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, в деревне Береза Порховского района в ночь на 9 января нарушитель угнал из гаража у дома автомобиль ВАЗ-2017. Владелец машины обратился за помощью к полицейским, которые в кратчайшие сроки задержали злоумышленника. Им оказался безработный местный житель 2003 года рождения.

По версии следствия, молодой человек участвовал в новогоднем застолье в доме потерпевшего. Затем он зашел в открытый гараж, где стояло транспортное средство с ключами в замке зажигания. Воспользовавшись этим, мужчина угнал автомобиль, но не справился с управлением и съехал в кювет. В результате машина получила технические повреждения, причиненный ущерб устанавливается.

Сейчас в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, ведется расследование.