Происшествия

Цветы и мягкую игрушку похитил пскович для своей знакомой

Полицейские задержали псковича и великолучанина, подозреваемых в кражах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Пскове 2 января из магазина на улице Юбилейной незнакомец без применения насилия открыто похитил букет цветов и мягкую игрушку. В этом грабеже подозревается безработный пскович 2002 года рождения. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Свои действия фигурант объяснил тем, что хотел сделать новогодний подарок знакомой. Сейчас ведется расследование.

А в подъезде дома по улице Пушкина в Великих Луках 4 января около 13.00 неизвестный открыто похитил у прохожей 1952 года рождения пакет с кошельком, перчатками и банковской картой. После этого злоумышленник скрылся. Потерпевшая обратилась к полицейским, которые в результате оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого. Им оказался безработный житель Великолукского района 1990 года рождения. Его по приметам задержал наряд ГИБДД.

Часть похищенного у мужчины изъяли и возбудили уголовное дело по части первой статьи 161 УК РФ «Грабеж», которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до четырех лет.