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Происшествия

В новогодние выходные при пожарах в Псковской области погибли четыре человека

12.01.2022 12:52|ПсковКомментариев: 0

35 пожаров зарегистрировали на территории Псковской области с 1 по 9 января, в результате пострадали три человека, четверо погибли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону со ссылкой на слова заместителя начальника ведомства - начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимира Якунина. 

Основными причинами пожаров стали:

  • неосторожное обращение с огнем,
  • нарушение правил безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования,
  • нарушение правил безопасности при устройстве и эксплуатации печей.

Пожаров, связанных с использованием пиротехники, не зарегистрировано. 

Также Владимир Якунин отметил, что количество пожаров в этом году по сравнению с предыдущим годом уменьшилось в два раза. Это, по его словам, связано с проводимой в период новогодних каникул профилактической работой, рейдами, подворовыми обходами, а также дежурствами в местах проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей и в местах запуска фейерверков. Происшествий при проведении данных мероприятий не допущено.

Кроме того, итоги новогодних праздников подвел заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области) Игорь Зарытовский. «В связи с неустойчивой погодой лед на водоемах неравномерен. Тем не менее на новогодних каникулах гибели людей на водных объектах не зарегистрировано», - сказал он. 

Игорь Зарытовский заметил, что сотрудники МЧС проводят ежегодную профилактическую работу. Так, организованы профилактические выходы инспекции по маломерным судам, а также местных пожарно-спасательных гарнизонов совместно с представителями УМВД, администрации, в ходе которых гражданам напоминают о действующем запрете и о небезопасности выхода на лед в данное время.

Теги: #пожарные #МЧС #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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