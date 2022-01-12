Происшествия

Великолучанин попытался вернуть проигранные деньги и лишился миллиона рублей

Великолучанин лишился миллиона рублей в попытке вернуть проигрыш на бирже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По имеющимся сведениям, 53-летнему великолучанину позвонили неизвестные и предложили ему вернуть денежные средства, которые он ранее проиграл на бирже. Мужчина согласился и в течение нескольких месяцев переводил деньги на указанные ему счета. В итоге он отправил злоумышленникам более миллиона рублей. Когда игрок понял, что его ввели в заблуждение – обратился за помощью в полицию. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводится расследование.

Другому 50-летнему жителю южной столицы региона 10 января позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка, и предложил обезопасить его сбережения от попыток несанкционированного оформления на него кредита. И под этим предлогом завладел деньгами великолучанина в сумме более 650 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

Еще один житель Великих Лук 1978 года рождения заинтересовался объявлением о продаже автомобильных колес по сходной цене, размещенном на одном из сайтов. Он перечислил в качестве оплаты более 28 тысяч рублей, но заказанных колес так и не дождался, после чего обратился с заявлением в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Еще один мнимый сотрудник банка предложил псковичке свои услуги якобы для предотвращения незаконного доступа к ее денежным сбережениям, в результате она лишилась 339 тысяч рублей. Сотрудники полиции также возбудили уголовное дело.