Происшествия

Безработного псковича будут судить за грабеж

Псковские полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого в грабеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, утром 12 января в магазин на улице Труда зашел неизвестный мужчина высокого роста, на вид лет 40-45, в камуфлированной одежде. Без применения насилия он открыто похитил из торгового зала бутылку спиртного и скрылся.

Получив сообщение о произошедшем, полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали безработного псковича 1981 года рождения, которого ранее судили за разбой.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 «Грабеж» УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на до четырех лет. Сейчас проводится расследование.